Nordea boekt lagere winst

STOCKHOLM (AFN) - De grote Scandinavische bank Nordea is in het vierde kwartaal van 2017 op een lagere winst uitgekomen, onder meer vanwege de afsplitsing van de activiteiten in de Baltische staten. Topman Casper von Koskull gaf aan niet tevreden te zijn met de lagere winst en hij verwacht dat dit jaar de winst zal stijgen.

De nettowinst bedroeg 624 miljoen euro, tegen 1,1 miljard euro een jaar eerder. Nordea had ook te maken met het verminderen van zijn blootstelling aan Rusland en het afbouwen van diensten aan de maritieme sector en de offshore olie-industrie. De bank is bezit de kosten te verlagen om winstgevender te worden.

Nordea gaat zijn hoofdkantoor verhuizen van Stockholm naar Helsinki. Deze verhuizing moet in oktober worden afgerond. Daarmee zal de bank ook binnen de Europese bankenunie vallen. Zweden, waar de bank nu is gevestigd, is geen onderdeel van de bankenunie. Eerder aasde Nordea op een fusie met ABN AMRO omdat het daardoor zijn hoofdkantoor zou kunnen verhuizen naar Amsterdam. Een toenaderingspoging van Nordea werd door ABN en de Nederlandse staat afgewezen.