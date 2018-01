Sabic neemt belang in Clariant over

Gepubliceerd op | Views: 429

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Petrochemisch concern Sabic heeft een belang van bijna 25 procent in het Zwitserse speciaalchemiebedrijf Clariant overgenomen van North 40 en Corvex. Een overnamesom is niet bekendgemaakt.

Sabic gaf aan momenteel geen plannen te hebben om een bod op heel Clariant te doen. De activistische aandeelhouder bij Clariant, het hedgefonds Corvex van Keith Meister en de investeerder North 40 die samen onder de naam White Tale optrokken, had eerder aangedrongen op een opbreken van het concern en een verkoop.

Clariant is de afgesplitste speciaalchemietak van Sandoz, dat bij de splitsing in 1995 zelf verderging als farmaceut Novartis. Vorig jaar bevond Clariant zich in het vizier van het Amerikaanse chemiebedrijf Huntsman.