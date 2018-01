ForFarmers nomineert nieuwe commissaris

Gepubliceerd op | Views: 477

LOCHEM (AFN) - ForFarmers heeft Roger Gerritzen voorgedragen om de vrijkomende plek in de raad van commissarissen bij het veevoederbedrijf op te vullen. Aandeelhouders kunnen tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op 26 april stemmen over de benoeming.

Jan Eggink treedt per die datum zoals gepland terug als lid en voorzitter van de raad van commissarissen. Een van de huidige commissarissen zal zijn voorzittershamer overnemen.

Gerritzen is bestuurder van Coöperatie FromFarmers, dat een prioriteitsaandeel heeft in ForFarmers. Verder leidt hij akkerbouw- en melkveebedrijf AgroPolen in Polen en is hij actief in het agrarische bedrijf van zijn familie. Eerder bekleedde hij verschillende financieel-organisatorische managementfuncties vervuld bij onder meer Dummen Orange, NXP, Syngenta en Unilever en was hij commissaris bij Genetwister Technologies.