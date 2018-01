Sterkere yen drukt Nikkei

Gepubliceerd op | Views: 499

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw lager gesloten. De aanhoudende versterking van de Japanse yen drukte op de exportbedrijven, die de prijzen van hun producten in het buitenland zien stijgen. De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 1,1 procent in de min op 23.669,49 punten. Het was de tweede verliesbeurt op rij. Eerder deze week bereikte de hoofdindex nog de hoogste stand in 26 jaar.

Robotmaker Fanuc en computerspelfabrikant Nintendo, die veel producten verkopen buiten Japan, zakten 0,9 procent en 1,8 procent. De automakers Honda en Subaru verloren 1,3 procent en 1,5 procent. Oliebedrijf Japan Petroleum Exploration profiteerde van de gestegen olieprijs en klom ruim 2 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong, die al zeven dagen op rij is gestegen, noteerde tussentijds 0,2 procent lager. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent. De Kospi in Seoul was een positieve uitschieter in de regio met een plus van 1 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix dikte ruim 4 procent aan na het rapporteren van een recordwinst in het vierde kwartaal.