Acomo verlengt bankfaciliteiten

Gepubliceerd op | Views: 235

AMSTERDAM (AFN) - Amsterdam Commodities (Acomo) heeft zijn bankfaciliteiten ter waarde van in totaal 200 miljoen euro verlengd voor een periode van drie jaar. Dat maakte de handelaar in specerijen, noten en thee woensdag bekend.

Volgens Acomo zijn de voorwaarden van de kredietfaciliteiten verbeterd en is er een optie voor een verlenging met nog eens twee jaar. De betrokken banken zijn Rabobank, ING, HSBC en Fifth Third Bank.