Dow passeert mijlpaal van 20.000 punten

NEW YORK (AFN) - De Dow-Jonesindex van de aandelenbeurs in New York heeft woensdag voor het eerst de grens van 20.000 punten doorbroken. De graadmeter haalde de mijlpaal direct bij de opening, nadat de stand van 20.000 punten de afgelopen weken steeds net een stapje te ver was gebleken.

De Dow piekte vlak na de opening op 20.033,77 punten en zakte daarna licht terug naar 20.015 punten. Daarmee werd een winst van 0,5 procent ten opzichte van de slotstand van dinsdag geboekt. De brede S&P 500 steeg ook 0,5 procent, naar 2291 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,7 procent naar 5637 punten.

Na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump maakte de Dow Jones een opvallende sprong voorwaarts, waarbij afgelopen november voor het eerst de grens van 19.000 punten werd overschreden. De rally werd vooral aangevuurd door bankaandelen. Die waren de afgelopen tijd in trek omdat beleggers rekenen op minder strenge regels voor banken onder Trump, bij een verder oplopende rente.

Stijgende lijn

De Dow Jones Industrial Average stamt uit 1896 en houdt het koersverloop van dertig toonaangevende fondsen op Wall Street bij. De Dow is een prijsgewogen index, wat betekent dat de fondsen met de hoogste beurskoers het zwaarst wegen. De fondsen met de laagste koers hebben de kleinste invloed op de stand van de graadmeter. Daarmee wijkt de Dow af van bijvoorbeeld de Amsterdamse AEX-index, waarin het gewicht van een fonds samenhangt met de omvang van het betreffende bedrijf.

De Dow zit sinds medio 2009 per saldo in een stijgende lijn, na de diepe val die in de herfst van 2007 werd ingezet door de financiële crisis. De Dow duikelde daarbij van ruim 14.000 punten in oktober 2007 naar een dieptepunt van 6496,95 punten op 3 juni 2009.

De handel werd woensdag gesteund door positieve kwartaalcijfers van grote bedrijven, zoals vliegtuigbouwer Boeing. Die voerde de Dow aan met een plus van ruim 2 procent na de melding van een stevige winstsprong in het laatste kwartaal van vorig jaar. Boeing mikt voor dit jaar op een verdere toename van de winst.