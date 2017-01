VTTI doet overnames in Panama en Kroatië

Gepubliceerd op | Views: 130

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf VTTI neemt een belang van 75 procent in een olieterminal in Panama. Daarnaast heeft het de overname afgerond van een belang van 70 procent in een terminal in de Kroatische havenstad Ploce.

Dat maakte de in Rotterdam gevestigde onderneming woensdag bekend, zonder financiële details te vermelden. Maar inclusief uitbreidingsplannen die VTTI heeft voor zijn terminals komt het investeringsbedrag voor heel 2017 volgens het Financieele Dagblad uit op zo'n 400 miljoen dollar.

VTTI is eigendom van oliehandelaar Vitol en de Amerikaanse branchegenoot Buckeye. De twee aandeelhouders hebben de ambitie om het bedrijf te laten uitgroeien tot een speler in de mondiale top drie.