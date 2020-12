Beurzen New York gaan licht hoger kerst vieren

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn na een verkorte handelssessie licht hoger geëindigd. Beleggers verwerkten nieuwe onenigheid tussen Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse congres over coronasteun, nadat president Donald Trump hun eerdere akkoord ter waarde van 900 miljoen dollar afwees. Daarnaast bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een historisch akkoord over hun toekomstige handelsrelatie, waarmee een economisch zeer schadelijke brexit werd afgewend.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 30.199,87 punten. De S&P 500 ging 0,4 procent omhoog tot 3703,06 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 12.804,73 punten.

Optimisme overheerste ondanks dat Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden donderdag een eerste poging blokkeerden van Democraten om een aangepaste stimuleringsdeal naar Trump te sturen. Ze stemden niet in met een verhoging van steuncheques voor de meeste Amerikanen van 600 dollar tot 2000 dollar.

Alibaba

Aan een akkoord over het coronasteunpakket zijn ook afspraken over een nieuwe overheidsbegroting gebonden. De tijd voor goedkeuring begint te dringen, want als de president niet voor maandag middernacht zijn handtekening zet zouden veel overheidsdiensten moeten sluiten.

Bij de bedrijven ging Alibaba ruim 13 procent onderuit. De Chinese webwinkel, met ook een notering in New York, wordt onderzocht door de Chinese mededingingsautoriteit vanwege vermeend misbruik van zijn sterke marktpositie. In Hongkong ging het aandeel flink onderuit door de berichten.

Tidal

Square verloor 1,4 procent. Het bedrijf dat wordt geleid door Twitter-topman Jack Dorsey zou gepraat hebben over een overname van muziekstreamingdienst Tidal van de bekende Amerikaanse rapper Jay-Z.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent meer waard op 48,21 dollar. Brentolie won 0,2 procent tot 51,28 dollar. De euro was 1,2181 dollar waard, tegenover 1,2192 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Vrijdag blijft Wall Street dicht voor eerste kerstdag.