'Wall Street licht hoger op verkorte handelsdag'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting met kleine winsten beginnen aan een verkorte handelsdag. Vrijdag blijft Wall Street dicht voor eerste kerstdag. Net als in Europa volgen Amerikaanse beleggers de ontwikkelingen rond de brexit. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zouden heel dicht bij een handelsdeal zijn die later op de dag aangekondigd zou moeten worden.

De aandacht gaat ook nog steeds uit naar de politiek in Washington. President Donald Trump heeft geweigerd zijn handtekening te zetten onder een nieuw steunpakket van 900 miljard dollar om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Hij wil onder meer dat de waarde van de steuncheque voor de meeste Amerikanen wordt verhoogd van 600 naar 2000 dollar. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zei dat de Democraten akkoord gaan met een verhoging van de steuncheque naar 2000 dollar. Maar bij de Republikeinen zou er weerstand zijn.

Alibaba staat in de belangstelling. De Chinese webwinkel, met ook een notering in New York, wordt onderzocht door de Chinese mededingingsautoriteit vanwege vermeend misbruik van zijn sterke marktpositie. In Hongkong ging het aandeel flink onderuit door de berichten.

Tidal

Betalingsbedrijf Square kan eveneens op aandacht rekenen. Het bedrijf dat wordt geleid door Twitter-topman Jack Dorsey zou gepraat hebben over een overname van muziekstreamingdienst Tidal van de bekende Amerikaanse rapper Jay-Z. Jay-Z kocht Tidal in 2015 voor zo'n 56 miljoen dollar.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,4 procent in plus op 30.129,83 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3690,01 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 12.771,11 punten.