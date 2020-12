Beurs Amsterdam omhoog in afwachting brexitdeal

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst gesloten in afwachting van een akkoord over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor na het vertrek van de Britten op 1 januari. De handel verliep verder relatief rustig. Vanwege kerstavond waren de financiële markten in Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen en Madrid slechts een halve dag open.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent hoger op 626,37 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 934,13 punten. De hoofdindex in Parijs daalde 0,1 procent. In Frankfurt, Milaan en Zürich bleven de beurzen dicht. Vrijdag zijn alle Europese markten gesloten vanwege Kerstmis.

De FTSE-index in Londen steeg een fractie en ook het Britse pond zat in de lift. De Britse MidKap, de FTSE 250, won 1,2 procent. De eerder aangekondigde persconferentie van de Britse premier Boris Johnson over een handelsakkoord tussen Brussel en Londen laat nog op zich wachten. Er zou nog steeds worden gesteggeld over visserij.

Hoop op brexitdeal

Britse banken waren in trek dankzij de hoop op een brexitdeal. Lloyds Banking Group werd 4 procent meer waard en Barclays steeg 1,8 procent. In de AEX stond chipbedrijf ASMI bovenaan met een winst van 2,2 procent. Techinvesteerder Prosus en staalmaker ArcelorMittal waren de grootste dalers met verliezen van 0,9 procent.

Baggeraar Boskalis was de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 2,3 procent. Biotechnologiebedrijf Pharming was de grootste daler met een min van 7,6 procent.

Bij de kleinere fondsen klom ICT Group 1,9 procent. De automatiseerder koopt het Barendrechtse softwarebedrijf Yellow Star Solutions. Een overnamesom werd niet gegeven. Yellow Star is goed voor een jaaromzet van circa 8 miljoen euro. NIBC verloor 0,1 procent. De Amerikaanse investeerder Blackstone doet zijn overnamebod op de Haagse zakenbank gestand.

AstraZeneca was vrijwel onveranderd in Londen. De Britse farmaceut heeft samen met de Universiteit van Oxford alle gegevens over hun coronavaccin ter goedkeuring ingediend bij de Britse medicijnenwaakhond MHRA.

De euro was 1,2192 dollar waard, tegen 1,2199 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 47,71 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 50,83 dollar per vat.