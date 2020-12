Herstel wereldhandel zet door

DEN HAAG (AFN) - Wereldwijd werd in oktober 0,7 procent meer gehandeld in goederen dan in de voorgaande maand. Daarmee zette het herstel na de grote verstoringen in handelsketens door de coronapandemie door. Inmiddels ligt het handelsniveau nog ongeveer 0,7 procent onder dat van eind 2019, meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn maandelijkse wereldhandelsmonitor.

De handelsgroei was wel duidelijk minder hevig dan in september, toen er sprake was van een toename van 2,7 procent. Opkomende Aziatische economieën importeerden en exporteerden volgens het CPB minder in oktober. Daar staat tegenover dat Japan en China wel flink meer uitvoerden. Dat laatste land, 's werelds op één na grootste economie, profiteerde volgens het CPB van de aanhoudend grote vraag naar beschermingsmiddelen en elektronica voor thuiswerken.

De eurozone en de Verenigde Staten importeerden en exporteerden meer dan in de voorgaande maand. Industriële bedrijven voerden hun productie wereldwijd met 0,7 procent op, aldus het CPB.