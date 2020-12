Europese beurzen wachten op brexitdeal

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine winsten zien. Het aanstaande akkoord over een Brits-Europees handelsverdrag voor na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgde voor enige opluchting bij beleggers. Vanwege kerstavond zijn de financiële markten in Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen en Madrid slechts een halve dag open.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 624,40 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 931,21 punten. De beurs in Parijs won 0,1 procent. In Frankfurt, Milaan en Zürich zijn de beurzen dicht. Vrijdag zijn alle Europese markten gesloten vanwege Kerstmis.

De hoofdindex in Londen klom 0,1 procent en ook het Britse pond zat in de lift. Beleggers wachten op een persconferentie van de Britse premier Boris Johnson. Waarschijnlijk gaat Johnson aankondigen dat er een brexitdeal is gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Woensdag werd in de loop van de dag al duidelijk dat Londen en Brussel dicht bij een akkoord zijn over hun handelsrelatie na 1 januari.

De Britse banken waren in trek dankzij de hoop op een brexitdeal. Lloyds Banking Group dikte 5 procent aan en Barclays kreeg er ruim 3 procent bij. In de AEX gingen de banken ABN AMRO en ING aan kop met winsten van 2,2 en 1,7 procent. Techinvesteerder Prosus was de grootste daler met een verlies van 1,3 procent.

In de MidKap waren postbedrijf PostNL en beursintermediair Flow Traders de grootste stijgers, met plussen van dik 1 procent. Biotechnologiebedrijf Pharming sloot de rij met een min van 5,8 procent.

ICT Group won 0,9 procent bij de kleinere bedrijven. De automatiseerder koopt het Barendrechtse softwarebedrijf Yellow Star Solutions. Een overnamesom werd niet gegeven. Yellow Star heeft ongeveer tachtig medewerkers in dienst en is goed voor een jaaromzet van circa 8 miljoen euro. NIBC daalde 0,1 procent. De Amerikaanse investeerder Blackstone doet zijn overnamebod op de Haagse zakenbank gestand. Inmiddels is 96,25 procent van de aandelen aangemeld.

In Londen klom AstraZeneca 0,9 procent. De Britse farmaceut heeft samen met de Universiteit van Oxford alle gegevens over hun coronavaccin ter goedkeuring ingediend bij de Britse medicijnenwaakhond MHRA.

De euro was 1,2203 dollar waard, tegen 1,2199 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 48,38 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 51,51 dollar per vat.