'Alle ogen op brexitdeal tijdens verkorte handelsdag'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag hoger te beginnen aan de verkorte handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen. Het aanstaande akkoord over een Brits-Europees handelsverdrag voor na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zorgt voor opluchting bij beleggers.

Vanwege kerstavond zijn de financiële markten in Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen en Madrid donderdag slechts een halve dag open. In Frankfurt, Milaan en Zürich zijn de beurzen de hele dag dicht. Vrijdag zijn alle Europese markten gesloten vanwege Kerstmis.

De Europese Unie en de Britse regering zijn momenteel bezig met het uitwerken van de details van een handelsakkoord. Met een handelsakkoord moet voorkomen worden dat er handelstarieven ontstaan na 1 januari. De Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hebben om 08.00 uur (Nederlandse tijd) telefonisch overleg. Johnson zal omstreeks 09.00 uur een persconferentie houden, meldt de Britse publieke omroep BBC.

Vaccin Oxford ter goedkeuring ingediend

Aan het coronafront heeft de Britse farmaceut AstraZeneca samen met de Universiteit van Oxford alle gegevens over hun vaccin ter goedkeuring ingediend bij de Britse medicijnenwaakhond MHRA. Eerder deze maand kwamen al de vaccins van de Amerikaanse bedrijven Pfizer en Moderna op de markt.

Op het Damrak kondigde automatiseerder ICT Group aan het Barendrechtse softwarebedrijf Yellow Star Solutions te kopen. Er werd geen overnamebedrag naar buiten gebracht. Yellow Star heeft ongeveer tachtig medewerkers in dienst en is goed voor een jaaromzet van circa 8 miljoen euro.

De Europese beurzen gingen woensdag verder omhoog. De AEX-index eindigde 0,8 procent hoger op 622,42 punten en de MidKap won 0,6 procent tot 932,08 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,3 procent. Wall Street bleef dicht bij huis. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent in plus op 30.129,83 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent.

De euro was 1,2205 dollar waard, tegen 1,2199 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 48,28 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 51,40 dollar per vat.