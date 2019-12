'Wall Street blijft dicht bij huis'

Gepubliceerd op | Views: 395

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan voor een opening met kleine plussen op de laatste halve handelsdag voor de kerst. Ook eerste kerstdag hebben de handelaren vrij, waardoor nu al dunne handel wordt verwacht. Ook is er weinig richtinggevend nieuws.

Boeing staat opnieuw in de belangstelling. Maandag steeg de vliegtuigbouwer flink vanwege het vertrek van topman Dennis Muilenburg. Een dag later kwamen er berichten dat de Europese Commissie de overname van Embraer niet zomaar zonder slag of stoot goed wil keuren. De marktwaakhond zou veel extra informatie hebben opgevraagd die tot wel twintig jaar terug reikt.

Chipmaker Advanced Micro Devices (AMD) kan een hogere opening tegemoet zien na en verhoging van het koersdoel door RBC. Taxibedrijf Uber haalde een overwinning in de rechtszaal. Een wet in New York die het Uber-chauffeurs verbood om lang rondjes te rijden op zoek naar een nieuwe passagier, werd geschrapt.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,3 procent hoger op 28.551,53 punten. De bredere S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 3224,01 punten en schermenbeurs Nasdaq dikte 0,2 procent aan tot 8945,65 punten. Voor alle drie de beursgraadmeters waren dat opnieuw records.