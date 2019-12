AEX nauwelijks van plaats op halve handelsdag

Gepubliceerd op | Views: 648

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een minimale winst gesloten. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. De handel was erg dun voorafgaand aan de kerstdagen. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs zijn vanwege kerstavond een halve dag open. Ook Londen sloot eerder. De beurzen in Frankfurt, Zürich en Milaan zijn de hele dag gesloten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 609,33 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 911,60 punten. De beurs in Parijs eindigde ongewijzigd. Op de Londense beurs, waar tot 13:30 uur werd gehandeld, won de FTSE-index 0,1 procent. De hoofdindex in Madrid zakte een fractie. Wall Street kent dinsdag ook een halve beursdag.

Informatieleverancier Wolters Kluwer prijkte bovenaan de AEX met een winst van 1,3 procent. Biotechnoloog Galapagos steeg 1 procent. De Amerikaanse farmaceut Gilead en het Japanse Eisai hebben een distributie- en marketingovereenkomst gesloten voor het medicijn filgotinib voor de behandeling van reuma in Japan. Gilead is de samenwerkingspartner van Galapagos.

Heineken

Heineken behoorde bij de dalers onder de hoofdfondsen met een verlies van 0,5 procent. Volgens de Amerikaanse zakenzender CNBC wil de bierbrouwer zijn belang in de Indiase branchegenoot United Breweries uitbreiden. United Breweries is onder meer bekend van het biermerk Kingfisher.

Kabel- en telecombedrijf Altice Europe was de hoogste stijger bij de middelgrote bedrijven en dikte 1,4 procent aan. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van 0,7 procent.

Bod Reggeborgh

Bij de kleinere bedrijven steeg VolkerWessels 0,2 procent tot 21,95 euro. Grootaandeelhouder Reggeborgh heeft zijn bod op het bouwbedrijf officieel gelanceerd. De overnameprijs is vastgesteld op 21,92 euro per aandeel. Het investeringsfonds van de familie Wessels heeft al bijna 72 procent van het bedrijf in handen en wil VolkerWessels van de beurs halen.

De euro was 1,1080 dollar waard tegen 1,1092 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 60,72 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 66,68 dollar per vat.