Nissan ziet topbestuurder vertrekken

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Automaker Nissan ziet één van zijn topbestuurders vertrekken. Jun Seki, die belast is met de omvangrijke reorganisatie bij de automaker, maakte bekend de onderneming te verlaten. Hij gaat aan de slag als topman van maker van elektrische krachtbronnen Nidec. Hij vertrekt volgende maand.

Seki was een van de gegadigden om de leiding van het bedrijf in handen te krijgen na het schandaal rond Carlos Ghosn. Die was zowel de baas over Nissan, Renault alsook de alliantie met Mitsubishi, maar werd opgepakt vanwege vermeende fraude. Zijn vertrek bracht slecht bestuur bij Nissan aan het licht.

Makoto Uchida werd benoemd als zijn opvolger. Hem rest de taak om de bedrijfsvoering bij de automaker op orde te krijgen en snel stappen te zetten met elektrificatie en autonoom rijden om de concurrentie het hoofd te bieden. Tegen maart 2022 wil het bedrijf miljarden euro's hebben bespaard.