'Heineken aast op controle bij United Breweries'

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Bierbrouwer Heineken aast op de controle bij zijn Indiase branchegenoot United Breweries. Dat meldt de Amerikaanse zakenzender CNBC op basis van bronnen. United Breweries is onder meer bekend van het biermerk Kingfisher.

Eerder dit jaar maakte Heineken al bekend dat het zijn belang in de Indiase brouwerij had uitgebreid. Heineken bezit bijna 10 procent van de aandelen. Samen met het belang van Scottish & Newcastle India heeft Heineken ruim 46 procent van de brouwer in handen. Scottish & Newcastle werd in 2008 overgenomen door Carlsberg en Heineken. De Indiase tak is in bezit van Heineken.

Nu wil Heineken volgens de berichten meer stukken in handen krijgen. Er gingen eerder al geluiden rond dat Heineken mikt op de meerderheid van de aandelen United Breweries. Ook zou Heineken een duidelijkere stem willen hebben in het bestuur van de onderneming.

Heineken stelt in een reactie dat nooit wordt ingegaan op geruchten in de markt, zo meldde een woordvoerder. Het nieuws van CNBC zorgde voor een koerssprong van bijna 5 procent voor het aandeel United Breweries op de beurs in India. Heineken toonde op de beurs in Amsterdam een min van 1 procent.