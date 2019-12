ASR rondt omzetting levensverzekeringen af

Gepubliceerd op | Views: 500 | Onderwerpen: ASR

UTRECHT (AFN) - Verzekeraar ASR heeft de omzetting van 800.000 Leven-polissen van negen verschillende systemen naar één systeem, het Keylane-platform, afgerond. Daarmee is een programma dat vijf jaar liep tot een goed einde gebracht.

Met deze afronding zet ASR naar eigen zeggen een grote stap in het beheer van haar levensverzekering-portefeuille. De overgang zorgt voor een efficiencyverbetering, een kostenbesparing en verdere verbetering van de dienstverlening aan klanten.

In 2015 besloot ASR de strategie ten aanzien van de portefeuille van levensverzekeringen te herzien. Aanleiding was het grote aantal systemen van rechtsvoorgangers AMEV, Stad Rotterdam, De Amersfoortse en overgenomen maatschappijen Falcon en Generali. In de negen systemen zaten veel producten met overeenkomstige kenmerken, maar die op een aantal punten toch afweken van elkaar. Nu worden alle polissen centraal aangestuurd.