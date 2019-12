'Goede partner voor Gilead in Japanse regio'

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: Japan

AMSTERDAM (AFN) - De Amerikaanse farmaceut Gilead en het Japanse Eisai hebben een distributie- en marketingovereenkomst gesloten voor het medicijn filgotinib voor de behandeling van reuma in Japan. Eisai is een zeer geschikte partner, zo constateren analisten van KBC Securities.

Gilead is verantwoordelijk voor de productie en marktgoedkeuring van filgotinib. Eisai gaat het middel distribueren. De kenners wijzen er daarbij op dat Eisai in de Japan de partner is van AbbVie in de commercialisatie van stermedicijn Humira tegen reumatische aandoeningen. "Het is interessant om te zien dat Gilead en Eisai een overeenkomst sluiten wat betreft de volgende generatie anti-reumamedicijnen", aldus KBC.

Filgotinib staat voor marktlancering in Japan, de Verenigde Staten en Europa in de tweede helft van 2020. Gilead is de samenwerkingspartner van de op de beurs in Amsterdam genoteerde biotechnoloog Galapagos. De twee sloten eerder een deal over de ontwikkeling en het vermarkten van filgotinib. De afspraken tussen Gilead en Eisai veranderen niks aan de beleggingsstrategie in Galapagos, zo constateert KBC.

De analisten hanteren een hold-advies op het aandeel Galapagos, dat maandag sloot op 188,15 euro.