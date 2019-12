'AEX begint hoger aan verkorte handelsdag'

Gepubliceerd op | Views: 2.384

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag waarschijnlijk iets hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs zijn vanwege kerstavond een halve dag open. Ook Londen sluit eerder. De beurzen in Frankfurt, Zürich en Milaan zijn de hele dag gesloten. Woensdag en donderdag blijven alle Europese beurzen dicht.

Op het Damrak heeft grootaandeelhouder Reggeborgh zijn bod op bouwbedrijf VolkerWessels officieel gelanceerd. Daarbij is de geboden prijs vastgesteld op 21,92 euro per aandeel. Dat is gelijk aan de eerder aangekondigde prijs van 22,20 euro per aandeel waarbij het eind november uitgekeerde interim-dividend was meegeteld. Reggeborgh wil VolkerWessels van de beurs halen.

De Amerikaanse farmaceut Gilead en het Japanse Eisai hebben een distributie- en marketingovereenkomst gesloten voor het medicijn filgotinib voor de behandeling van reuma in Japan. Gilead is de samenwerkingspartner van de in Amsterdam genoteerde biotechnoloog Galapagos.

Economische groei

Op macro-economisch vlak bleek dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal met 0,4 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Het groeicijfer is gelijk aan een eerdere berekening, die is gepubliceerd op 14 november. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het derde kwartaal met 1,9 procent.

De Aziatische beurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde een fractie hoger. In Hongkong was sprake van een halve handelsdag en eindigde de Hang Seng-index 0,2 procent in de min. Ook in Sydney ging de beurs vanwege kerstavond eerder dicht en sloot de All Ordinaries 0,1 procent hoger.

Koersen

De Europese beurzen bleven maandag dicht bij huis. De AEX-index zakte een fractie tot 609,22 punten en de MidKap klom 0,2 procent tot 909,30 punten. Parijs steeg 0,1 procent en Londen won 0,5 procent. Frankfurt daalde 0,1 procent. Wall Street bereikte nieuwe recordstanden. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 28.551,53 punten. De bredere S&P 500-index steeg 0,1 procent en schermenbeurs Nasdaq dikte 0,2 procent aan.

De euro was 1,1089 dollar waard tegen 1,1092 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 60,59 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,2 procent tot 66,52 dollar per vat.