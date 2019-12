Nikkei maakt pas op de plaats

Gepubliceerd op | Views: 195

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan maakte dinsdag opnieuw een pas op de plaats. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street, maar namen geen grote risico's meer richting de feestdagen. Ook werd er wat winst genomen na de sterke opmars dit jaar. De andere Aziatische beursgraadmeters lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk een fractie hoger de dag uit op 23.830,58 punten. De Japanse hoofdindex is dit jaar zo'n 19 procent in waarde gestegen. Taiyo Yuden dikte 2,5 procent aan. De Japanse toeleverancier van het Amerikaanse Apple profiteerde van de sterke koerswinst van de iPhone-maker in New York Street een dag eerder, die volgde op een positief analistenrapport. Ook andere toeleveranciers van Apple gingen vooruit.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus en de Kospi in Seoul verloor 0,5 procent. In Hongkong was sprake van een halve handelsdag en eindigde de Hang Seng-index 0,2 procent in de min. Ook in Sydney ging de beurs vanwege kerstavond eerder dicht en sloot de All Ordinaries 0,1 procent hoger.