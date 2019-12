CBS: economisch beeld fractie minder gunstig

Wat zijn we voorzichtig de laatste week van het jaar om niet de stemming te verpesten.

Ondanks de winst explosie afgelopen 10 jaar is de koopkracht nauwelijks gestegen.

De komende 10 jaar is het ondenkbaar weer zo'n winst explosie te verwachten, dus vul je koopkrachtverhoging zelf maar in.

Dit nog afgezien van de 260 miljard die we zogenaamd voor de CO2/stikstof gaan betalen, spaar het vakantiegeld maar op voor de energierekening in de toekomst