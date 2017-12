Shell tekent nieuw LNG-contract met Koeweit

Gepubliceerd op | Views: 631

KOEWEIT (AFN/BLOOMBERG) - Shell heeft een nieuw langjarig contract getekend met de nationale oliemaatschappij van Koeweit over de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG). Dat heeft het Nederlands-Britse olieconcern zondag bekendgemaakt.

De leveringsovereenkomst gaat in 2020 in en heeft een looptijd van vijftien jaar. Het door Shell geleverde gas moet het Golfstaatje helpen te voorzien in zijn groeiende energiebehoefte, en tegelijkertijd de uitstoot van vervuilende stoffen en broeikasgassen terug te dringen.

Over de omvang van het contract deden de twee bedrijven geen mededelingen. Financiële details werden evenmin vermeld. Shell levert als sinds 2010 LNG aan Koeweit. Het land werkt nog aan eigen productiecapaciteit. Zolang die niet of onvoldoende beschikbaar is, wordt de brandstof geïmporteerd.