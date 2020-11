Records op Wall Street verbroken

quote: Lepre Chaun schreef op 24 november 2020 22:44:

Hihi ik zei het al in maart ,wij hadden al voorbij de 630 horen te staan nu .

En oorverdovend stil bij fairvalue en timmetje en nog wat flappies.

Kan je ook uitleggen waarom we op 630 moeten staan... Menig analist snapt niet waarom we doorstijgen. Je ziet hoe de computers (zonder gevoelens) blijven kopen en stuwen de koersen naar record hoogtes. Het blazen van de bubbel is begonnen. Nu wachten op de Moeder en financiele reset.Als de ECB opnieuw obligaties gaat opkopen, is het verhaal helemaal rond en mogen we een diepe depressie in. Geloof je dat niet? Nee, ik ook niet maar we hebben heel lang geen depressie meegemaakt. Volgens mij niemand die nu nog leeft heeft een echte depressie meegemaakt. Riemen vast allen.