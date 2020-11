Records op Wall Street verbroken

NEW YORK (AFN) - De Dow-Jonesindex is voor het eerst boven de 30.000 punten gesloten. Het record volg op het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump akkoord gaat met een vreedzame machtsoverdracht aan zijn Democratische opvolger Joe Biden. Daarnaast zorgde het vooruitzicht op de spoedige komst van vaccins tegen het coronavirus voor optimisme. Sectoren die eerder hard werden geraakt door de pandemie, zoals de luchtvaart en olie-industrie, tekenden dan ook forse winsten op.

De Dow-Jonesindex, met dertig grote bedrijven die een afspiegeling zijn van het Amerikaanse bedrijfsleven, won 1,5 procent tot 30.0046,24 punten. Sterke stijgers binnen de graadmeter waren oliemaatschappij Chevron (plus 5 procent) en de bank JPMorgan (plus 4,6 procent). De breed samengestelde S&P 500 won 1,6 procent en eindigde eveneens op een recordhoogte van 3635,41 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij en eindigde op 12.036,79 punten.

Beursindices op Wall Street bereikten al vaker nieuwe recordhoogtes, ondanks dat de coronapandemie in veel landen tot ongekende economische krimp leidde. Die op het oog scheve verhoudingen, komen volgens analist Jos Versteeg van InsingerGillissen doordat de markten anticiperen op wat komen gaat.

Opluchting

"Er is opluchting dat Donald Trump min of meer meewerkt aan de machtsoverdracht aan Biden, die waarschijnlijk stevige stimuleringsmaatregelen wil doorvoeren. Daarnaast is er positief nieuws over drie vaccins, waardoor we in de tweede helft van volgend jaar uit de problemen kunnen zijn", zegt Versteeg. Hij wijst erop dat de huidige beursrally breder is dan de eerdere opwaartse koersbewegingen dit jaar, die vooral steunden op technologie- en softwarebedrijven. "Nu zie je bijvoorbeeld ook olie en banken winnen."

Dat op Wall Street in crisisjaar 2020 records telkens sneuvelen, heeft ook te maken met de massale stimuleringsmaatregelen van centrale banken en overheden. "Zij openden direct alle registers om om steun te bieden. Daardoor is dit een ander soort recessie dan je normaal ziet", aldus Versteeg. Ingrepen van centrale banken hebben bovendien als effect dat rentes historisch laag blijven, waardoor beleggers voor rendement steeds meer richting aandelen worden gedreven.

Coronavaccin

De hoop op een nieuw coronavaccin zorgde onder andere voor forse winsten bij vliegtuigmaatschappijen, die zwaar te lijden hebben onder reisbeperkingen. Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines wonnen tot net geen 10 procent. Tesla werd op de beurs voor het eerst meer dan een half biljoen dollar waard. De maker van elektrische auto's steeg 6,4 procent na een positief analistenrapport, wat leidt tot een beurswaarde van circa 526 miljard dollar.

Een vat Amerikaanse olie werd 4,2 procent meer waard op 44,88 dollar. Brentolie werd 4 procent duurder op 47,88 dollar. De euro was 1,1890 dollar waard, tegenover 1,1874 dollar bij het slot van de Europese beurzen.