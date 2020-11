Waarde bezittingen investeerder HAL weer gedaald

Het interessantste is natuurlijk de waarde van alle deelnemingen en cash per aandeel.



Per slot van vandaag is die bijna 150 euro.



En de koers staat 121.



Aangezien HAL alleen maar grote belangen heeft met op SBM na bepalende zeggenschap is veel korting niet nodig.



En anders is de conservatieve waardering en potentie van het niet genoteerde boek wel een reden om rond de NAV te noteren.



Het staat er echter niet onder andere door de onzekerheid rondom de overname van GV.



Maar wat ik niet begrijp is dat er zelfs flinke korting staat al zou de overname niet doorgaan want het is niet zo dat GV dan niks waard is maar gezien het uitzicht op een vaccin moet dan 20 euro ook zonder overname mogelijk zijn.



Kun je met 20e in GV en de rest tegen de waarde zoals aangegeven of slotkoers de NAV uitrekenen en dan staat er dus nog een dikke korting.



Terwijl volgens de afspraken het overnamebod op dit moment 28.42e is en het slot vandaag 26 euro wat weer wat hoger is omdat door het vaccin het risico aan de onderkant ook minder wordt en het volume vandaag was goed.



Er staat wel vaker korting in HAL maar ook periodes van premie tov de NAV.



Waarom die korting dan nu zo groot is....

Alleen de onzekerheid over de overname van GV? Of ook de onzekerheid wat ze dan met de opbrengst gaan doen?



Heb vertrouwen in fam. Vd Vorm, dat de gv overname doorgaat tegen evt een lichte korting en dat de belangen die ze hebben verder minimaal waarde vast blijven op termijn dan is het rustig wachten tot de korting ingelopen wordt.

Evt kan HAL met een deel van de opbrengst van GV de aandelen zelf inkopen nu ze ruim onder NAV noteren.



In het laatste bericht stond dat ze recent ook voor 3 mio eigen aandelen hadden gekocht, dat is niet heel veel natuurlijk maar zodra de GV overname rond is is alle korting natuurlijk op alles wat niet cash is en dat is dan helemaal aanzienlijk.