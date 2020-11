KLM-topman Elbers in bestuur branchevereniging

GENÈVE (AFN) - KLM-topman Pieter Elbers is verkozen tot het bestuur van de luchtvaartbrancheorganisatie IATA. Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering van de organisatie. Elbers maakte eerder ook al deel uit van de zogeheten Board of Governors, van 2016 tot en met juni 2019.

In dat bestuur komt Elbers zijn baas Ben Smith tegen. De topman van Air France-KLM zit in zijn hoedanigheid als topman van Air France in het bestuur van de branchevereniging. Ook de topbestuurders van veel andere grote luchtvaartmaatschappijen van over de hele wereld zitten in het bestuur.

De IATA speelt een belangrijke rol tijdens de coronacrisis. Zo is de branchevereniging betrokken bij overleggen over standaardisatie van coronatesten en de manieren waarop reizigers een negatief testresultaat of vaccinatie kunnen aantonen. Begin volgend jaar wil de organisatie daarvoor een eigen coronapaspoort-app beschikbaar stellen. KLM laat weten blij te zijn dat Nederland weer een directe stem heeft in het luchtvaartorgaan.

Tijdens de jaarvergadering van IATA wordt ook gestemd over de voordracht van oud-IAG-topman Willie Walsh als nieuwe voorman van de organisatie. Hij is voorgedragen om Alexandre de Juniac op te volgen. De voormalige algemeen directeur van Air France-KLM vertrekt eind maart bij de IATA.