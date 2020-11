Dow Jones op weg naar 30.000 punten

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de dag begonnen. Daarmee is de bekende Dow-Jonesindex op weg om voor het eerst boven de 30.000 punten uit te komen. De winsten volgen op het nieuws over verdere positieve ontwikkelingen rond vaccins tegen het coronavirus. Ook leidt het begin van de machtsoverdracht aan de nieuwe regering van president-elect Joe Biden tot optimisme.

De Dow-Jonesindex stond na enige minuten handelen 1 procent hoger op 29.864,11 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,6 procent bij op 3598,44 punten en techbeurs Nasdaq steeg een fractie tot 11.884 punten.

De federale overheidsdienst General Services Administration (GSA) heeft de verkiezingszege van Biden erkend, waarmee de zittende president Donald Trump een groot deel van zijn verzet tegen zijn Democratische opvolger staakt. De aankomende president krijgt nu toegang tot federale overheidsmiddelen en relevante geheime informatie. Voor de markten speelt bovendien mee dat Trump zijn verkiezingsnederlaag lijkt te erkennen. Dat kan voor verbeterde verhoudingen tussen Republikeinen en Democraten zorgen in onderhandelingen over een nieuw economisch steunpakket.

Luchtvaartbedrijven

Luchtvaartbedrijven als Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines wonnen tot 4,3 procent. Ondanks sombere voorspellingen van de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA over vorig jaar waren de vliegmaatschappijen weer in trek door de hoop op de snelle komst van een vaccin.

Automaker Tesla werd op de beurs voor het eerst meer dan 500 miljard dollar waard. Het aandeel steeg bijna 2 procent na een positief analistenrapport