Coronaherstel ook merkbaar in staalproductie

Zaken leven gaat gewoon door. Olie is de categorie die te sterk gedaald is (Royal Dutch, Fugro SBM en small cap Core Labs). Feest gaat daar nog wel even door. Van elk wat en gaan met die banaan.



Bedenk : Half Nederland zit met een volle spaarrekening zonder reizen, diners en benzine kosten. Ik heb al zeker 10000 minder uitgegeven als normaal. Helaas is er ook een helft die het slecht heeft maar straks weet Wopke ons wel weer te vinden! Prima.