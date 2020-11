Tiffany verkocht bijna net zo veel juwelen als jaar geleden

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse juweliersketen Tiffany heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar bijna net zoveel diamanten en sieraden verkocht als in die periode een jaar eerder. Als alleen gekeken werd naar winkels die een jaar eerder al open waren, groeide de omzet zelfs. In de derde periode steeg de omzet van Tiffany, dat overgenomen wordt door het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennesy (LVMH) zelfs weer boven de 1 miljard dollar.

Met name in China en Zuid-Korea deed Tiffany het goed in de drie maanden tot en met oktober. In China steeg de omzet op vergelijkbare basis zelfs met 70 procent, wat tot een omzetstijging van 30 procent leidde in de regio Asia-Pacific. In Japan en Europa daalde de omzet met 8 en 6 procent en in thuismarkt de VS zette Tiffany zelfs 16 procent minder om. In alle regio's verkocht Tiffany meer juwelen via de webshop, waar het in de coronacrisis flink op heeft ingezet. De omzet daar was bijna het dubbele van een jaar eerder.

De verkopen van de bekende verlovings- en trouwringen van het bedrijf liepen wel wat terug, net als sieraden ontworpen door bekende designers. De gewone collecties juwelen vonden wel meer aftrek.

Winst

Van de iets meer dan 1 miljard dollar omzet bleef een winst van 119 miljoen dollar over. Dat is, mede door kostenbesparingen, aanzienlijk meer dan de 78,4 miljoen dollar uit het derde kwart van vorig jaar.

Tiffany geeft aan te verwachten dat de overname door LVMH begin volgend jaar wordt afgerond. Die deal werd eind oktober gered nadat LVMH onder eerdere afspraken uit probeerde te komen. Uiteindelijk bespaarde het bedrijf 425 miljoen dollar, maar geeft het nog altijd een kleine 16 miljard dollar uit voor Tiffany.