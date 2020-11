Duits ondernemersvertrouwen verder gedaald

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers is deze maand verder gedaald door de opleving van het coronavirus en de herinvoering van lockdownmaatregelen in Duitsland en andere landen. Dat meldde het Duitse onderzoeksinstituut Ifo.

De vertrouwensindex van Ifo kwam voor november uit op een stand van 90,7 tegen 92,5 in oktober. Het is de tweede maand op rij dat het vertrouwen afneemt. "De tweede coronagolf heeft het herstel van de Duitse economie onderbroken", aldus Ifo-president Clemens Fuest. Vooral in de dienstensector met bijvoorbeeld horeca en toerisme zijn ondernemers somberder geworden. Veel ondernemers met bijvoorbeeld cafés, restaurants en hotels zijn bang om failliet te gaan door de crisis.

Volgens de Bundesbank dreigt de Duitse economie in het vierde kwartaal te stagneren of zelfs te krimpen. Volgens de centrale bank wegen nieuwe beperkingsmaatregelen om het coronavirus in te dammen zwaar op het economisch herstel in het land.

Eerder op de dag werd op basis van definitieve cijfers bekend dat de grootste economie van Europa in het derde kwartaal met 8,5 procent is gegroeid, wat iets sterker is dan eerder gedacht. Bij een voorlopige raming werd nog een vooruitgang met 8,2 procent gemeld door het Duitse statistiekbureau.