Bitcoin nadert hoogste stand ooit

Niemand zegt dat je BC moet hebben. Ik heb alleen nog nooit goeie argumenten gehoord waarom je het NIET zou moeten hebben. Voorlopig ben je lekker aan het verdienen als je erin zit.



Tegen Pavlov44 zou ik willen zeggen: lekker je geld investeren in een bedrijf wat nog geen cent verdiend heeft (Nikola) of 1 of andere farmaceut en dan maar hopen dat z'n medicijn erdoorheen komt (Galapagos). Nee, dat is sensible en risicoloos zeg. Keep on dreaming en blijf dat balletje-balletje spelen op de beurs. De beurs heeft toch geen moer meer met fundamentals te maken, laten we wel wezen. dat was mss vroeger zo, maar wat is het verschil tussen de FED die massaal fiat-geld in de beurs pompt of institutionele beleggers die geld in BC pompen?