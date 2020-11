Xiaomi springt in gat Huawei en beleeft groeispurt

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese smartphonemaker Xiaomi heeft het derde kwartaal van dit jaar uitstekende zaken gedaan. De onderneming zag de omzet op jaarbasis met ruim een derde stijgen, geholpen door de problemen bij branche- en landgenoot Huawei die wordt tegengewerkt door Amerikaanse sancties.

Xiaomi profiteerde onder meer van de snelle uitrol van het 5G-netwerk in China en daarmee van de extra verkopen van de toestellen die geschikt zijn voor het supersnelle mobiele internet. Xiaomi beleefde ook een sterke groei met zijn internationale activiteiten, met name in Frankrijk en Spanje waar de uitrol van 5G in een stroomversnelling raakte.

Ook in India is het Xiaomi gelukt flink aan marktaandeel te winnen. De Chinese onderneming maakt onder meer naam als budgetaanbieder van smartphones. De wereldwijde leveringen stegen met 42 procent.

De Amerikaanse sancties tegen Huawei zorgden ervoor dat dit concern zijn opbrengsten juist met ruim een vijfde zag dalen. Huawei wordt door de VS onder meer beschuldigd van spionagepraktijken in opdracht van Peking, hetgeen door Huawei zelf wordt ontkend.