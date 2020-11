'Frankrijk en Nederland verschillen niet veel in AF-KLM-steun'

Vind het zelf wel interessant wat nou de ratio achter dit soort koersstijgingen is. De markt verwacht kennelijk gouden tijden voor de luchtvaart. Dan nog is er al 10 miljard schuld bijgekomen en daar komt komend voorjaar nog zeker 5 of 6 miljard bij, want dan is er een acuut tekort aan cash. Boekhoudkundig eigen vermogen is zwaar negatief. Kostenbesparingen zijn en zullen nauwelijks van de grond komen want het is een staatsbedrijf. Kennelijk gaat de markt ervanuit dat de steungelden niet van invloed gaan zijn op de winstgevendheid, gewoon schuld die 0% rente gaat kosten ofzo of dat er op een gegeven moment een schuldsanering komt waarbij de garantstelling van de overheid een gift aan de banken wordt.



Toch blijft bovenstaande allemaal ongelooflijk. Ik denk dat er maar 1 echte verklaring is: de Fransen hebben deze week geroepen dat AF-KLM nooit failliet zal worden laten gaan. Oftewel een volledige onvoorwaardelijke staatsgarantie op dit aandeel. Risico voor de aandeelhouders op faillissement is 0. Enorme koersstijgingen zoals dezer dagen is dus kennelijk de verwezenlijking wat een volledige onvoorwaardelijke 'too big to fail' garantie met aandelen doet. Het maakt alle bedrijfseconomische fundamenten irrelevant.