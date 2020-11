AEX opent met stevige winst

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een stevige winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het groen. Beleggers hopen dat het einde van de coronacrisis in zicht is door de positieve ontwikkelingen rond de vaccins. Op het Damrak stond telecomconcern KPN in de schijnwerpers, na een update van de strategie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent hoger op 606,95 punten. De MidKap won ook 0,9 procent, tot 896,65 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. Het nieuws dat de machtsoverdracht in de Verenigde Staten aan de verkozen president Joe Biden officieel kan beginnen, zorgde eveneens voor optimisme op de beursvloeren.

KPN won 0,3 procent bij de hoofdfondsen. Het telecomconcern investeert de komende drie jaar 3,5 miljard euro in digitalisering, waaronder de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk. Volgens de telecomaanbieder zit Nederland door de coronacrisis in een digitale stroomversnelling nu steeds meer mensen thuiswerken. KPN is naar eigen zeggen in staat om alle investeringen uit eigen opbrengsten te financieren en rekent voor 2021 op groei van het bedrijfsresultaat.