'Positief begin voor Beursplein 5'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag hoger te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met winsten beginnen. Beleggers hopen dat het einde van de coronacrisis in zicht is door de positieve ontwikkelingen rond de vaccins. Op het Damrak staat telecomconcern KPN in de schijnwerpers, na een update van de strategie.

Het nieuws dat de machtsoverdracht in de Verenigde Staten aan de nieuwe regering van de verkozen president Joe Biden officieel kan beginnen zorgt eveneens voor optimisme op de beursvloeren. De federale overheidsdienst General Services Administration (GSA) heeft de verkiezingszege van Biden erkend. De aankomend president krijgt daarmee toegang tot federale overheidsmiddelen en relevante geheime informatie.

Berichten dat Biden de voormalige voorzitter van de Federal Reserve (Fed) Janet Yellen wil benoemen tot minister van Financiën lijken eveneens goed te vallen bij beleggers. De 74-jarige Yellen zou de eerste vrouwelijke minister van Financiën in de VS worden. Yellen was van 2014 tot en met 2018 baas van de Fed. De huidige president Donald Trump besloot haar geen tweede termijn te gunnen.

KPN

KPN liet weten de komende drie jaar 3,5 miljard euro te investeren in digitalisering, waaronder de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk. Volgens de telecomaanbieder zit Nederland door de coronacrisis in een digitale stroomversnelling nu steeds meer mensen thuiswerken. Vanaf volgend jaar worden jaarlijks circa 500.000 nieuwe glasvezellijnen uitgerold. Over drie jaar heeft meer dan de helft van Nederland glasvezel van KPN in de meterkast, in 2025 is dat circa 65 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield verklaarde in een update bezorgd te blijven over de effecten van de coronapandemie. Het winkelvastgoedfonds ziet significante risico's voor zijn activiteiten, de financiële positie en de resultaten, vooruitzichten en de aandelenkoers. Het bedrijf plaatste deze kanttekeningen tegen de achtergrond van het obligatieprogramma voor de middellange termijn van 20 miljard euro.

Galapagos

Galapagos kondigde aan zijn bedrijfsonderdeel Fidelta te verkopen aan het Poolse Selvita voor 31,2 miljoen euro. Fidelta past volgens Galapagos niet meer in de strategie van het bedrijf. Fidelta zal de komende vijf jaar wel onderzoeken blijven doen voor Galapagos. De overname wordt naar verwachting op 4 januari afgerond.

De euro was 1,1852 dollar waard, tegenover 1,1825 dollar een dag eerder. Olieprijzen gingen verder omhoog door de hoop op economisch herstel. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,5 procent tot 43,70 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent meer op 46,72 dollar per vat en bereikte het hoogste niveau sinds maart dit jaar.