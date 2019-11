'Handelsoverleg domineert beursweek'

Gepubliceerd op | Views: 689

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe beursweek wordt waarschijnlijk vooral gedomineerd door de ontwikkelingen in het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China. Het cijferseizoen, waarin bedrijven hun kwartaalcijfers presenteren, is inmiddels vrijwel ten einde. Wel kunnen beleggers zich nog verheugen op diverse, nieuwe macro-economische gegevens.

In het handelsoverleg lijkt een zogenoemde eerste fase-deal nabij. President Donald Trump gaf dat vrijdag al aan. China had eerder die dag gezegd graag een deal te willen sluiten, maar alleen op basis van gelijkheid en wederzijds respect. Er zijn geluiden dat zo'n akkoord nog voor het einde van het jaar een feit zou kunnen zijn. Maar de kans blijft aanwezig dat de partijen er niet uitkomen.

Beleggers zullen waarschijnlijk elk signaal dat naar buiten komt op een weegschaal leggen. China heeft dit weekend toegezegd strengere straffen te zullen opleggen aan bedrijven die intellectuele eigendomsrechten schenden. De Amerikanen willen al langer dat China stopt met het door de vingers zien van schendingen van bijvoorbeeld patenten en het stelen van Amerikaanse technologie.

Brexit

Ook de brexit blijft de financiële markten bezighouden. De Britse premier Boris Johnson wil bij een verkiezingswinst van zijn Conservatieve Partij voor de kerst nog zijn brexitdeal door het parlement krijgen. Groot-Brittannië gaat op 12 december naar de stembus om een nieuw Lagerhuis te kiezen. Mochten de Conservatieven een absolute meerderheid behalen in het Lagerhuis, dan wil Johnson dat het Verenigd Koninkrijk eind januari de Europese Unie verlaat.

Op het Damrak geeft onder meer kunstmestbedrijf OCI nog een kijkje in de boeken. Buiten Nederland rekenen beleggers nog op de kwartaalcijfers van de Amerikaanse computer- en printerfabrikant HP, maker van landbouwmachines Deere en het Duitse energieconcern E.ON. Wat betreft macro-economische gegevens komen er onder meer cijfers over het Duitse ondernemersvertrouwen en een nieuwe raming van de economische groei in de VS.

Vanwege Thanksgiving en Black Friday is er op Wall Street sprake van een kortere handelsweek. Donderdag blijven de beurzen in New York helemaal dicht en op vrijdag wordt er korter gehandeld.