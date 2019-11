'Novartis dicht bij nieuwe miljardenovername'

Gepubliceerd op | Views: 693

BASEL (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Zwitserse farmaceut Novartis staat op het punt biotechnoloog The Medicines over te nemen. Dat meldt The Wall Street Jounal op basis van ingewijden. Met het inlijven van The Medicines, dat een middel voor het verlagen van het cholesterolniveau in ontwikkeling heeft, zou zo'n 9 miljard dollar gemoeid zijn.

De krant stelt dat Novartis al ingestemd heeft om 85 dollar per aandeel neer te tellen voor zijn Amerikaanse branchegenoot. Vandaar dat een definitieve deal snel wereldkundig zou kunnen worden. Onlangs waren er al berichten dat de The Medicines in de belangstelling van kopers stond.

Novartis wilde zelf niet reageren. Volgens de krant zou de overname kunnen helpen bij verdere groei voor Novartis, dat tevens te maken heeft met enkele octrooien die verlopen.