Esperite brengt cijfers na lange vertraging

ZUTPHEN (AFN) - Stamcelbank Esperite heeft de jaarcijfers over boekjaar 2017 gepubliceerd. Dat gebeurde na enkele keren uitstel en het verschuiven van deadlines vanwege onder meer ,,technische problemen''. Onlangs zei Esperite dat er een laatste controle plaatsvond en dat de cijfers voor zaterdag 24 november gepubliceerd zouden worden. Dat lukte uiteindelijk net: een formele verklaring kwam vrijdagavond kort voor middernacht binnen.

De omzet van het bedrijf als geheel kwam vorig jaar uit op 16,6 miljoen euro. Dat is een daling van 9,7 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. De brutomarge is wel gestegen naar 66 procent. Onder de streep resteerde voor Esperite een min van 12,9 miljoen euro, van 8,5 miljoen euro negatief een jaar eerder. Volgens het bedrijf komt dat vooral door een waardevermindering van bij elkaar 5,6 miljoen euro in 2017, tegenover een miljoen in 2016. Topman Frédéric Amar sprak van een jaar met moeilijke maar noodzakelijke gesprekken over de onderneming. Die moesten gevoerd worden om de verslechterende financiële situatie te keren.

Esperite heeft vaker problemen met deadlines voor zijn rapportages. Vorig jaar werden ook de publicatie van de jaarcijfers over 2016 en cijfers over de eerste maanden van 2017 uitgesteld. Dat was volgens Esperite het gevolg van problemen bij dochterbedrijf Genoma in Zwitserland. Het aandeel kreeg toen flinke klappen, onder meer vanwege zorgen over of Esperite nog voldoende geld in kas had. De liquiditeit blijft overigens een kwestie bij Esperite, hoewel er vertrouwen is in de toekomst gezien additionele financiering is aangetrokken.