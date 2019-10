Datacenters verrassen bij Intel

Gepubliceerd op | Views: 458

SANTA CLARA (AFN/BLOOMBERG) - Chipmaker Intel heeft de verkoop van technologie voor datacenters het afgelopen derde kwartaal verrassend zien toenemen. Ook de kwartaalwinst en de prognose van het Amerikaanse concern waren sterker dan door kenners in doorsnee was voorzien. Het aandeel ging in de Amerikaanse nabeurshandel duidelijk omhoog.

De belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML zag de omzet bij zijn datacenter-onderdeel DCG met 4 procent aandikken tot 6,4 miljard dollar. Wall Street rekende vooraf op een krimp met 8,5 procent. Het grootste onderdeel van Intel, Client Computing, zette een omzet van 9,7 miljard dollar neer. De Internet of Things-divisie was goed voor 1 miljard aan opbrengsten.

In totaal kwam de omzet van Intel uit op 19,19 miljard dollar, van 19,16 miljard dollar een jaar eerder. De winst bedroeg bijna 6 miljard dollar, minder dan de 6,4 miljard dollar een jaar terug. Dat is een winst per aandeel van 1,35 dollar.

Voor het vierde kwartaal rekent de onderneming op een winst per aandeel van 1,24 dollar op een omzet van 19,2 miljard dollar. De prognose voor heel 2019 werd opgevoerd. Daar staat nu een omzetverwachting van 71 miljard dollar, van een eerdere prognose van 69,5 miljard dollar. De winst per aandeel komt uit op 4,42 dollar. Eerder was die schatting nog 4,40 dollar.