NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden op een grote stroom bedrijfsresultaten. Het aandeel Tesla schitterde en ook Microsoft was in trek. Twitter kreeg daarentegen een stevige opdoffer.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 26.805,53 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3010,29 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 8185,80 punten.

Beleggers hielden ook de handelsoorlog weer in de gaten. Vicepresident Mike Pence bekritiseerde donderdag openlijk China's acties tegen demonstranten in Hongkong. Daarnaast zei hij dat het belangrijk is dat de Verenigde Staten en China nader tot elkaar komen.

Beurswaarde

Tesla kreeg er 17,7 procent aan beurswaarde bij. De maker van elektrische auto's verraste met een kwartaalwinst en gaf aan dat het veel vertrouwen heeft in het leveren van meer dan 360.000 wagens dit jaar. Twitter kampte met tegenvallende advertentie-inkomsten. Daarbij had Twitter ook nog eens te maken met een datalek. Het aandeel ging bijna 21 procent onderuit.

Microsoft won na cijfers 2 procent. Het techconcern blijft het goed doen met zijn clouddiensten. Dat zorgde in het eerste kwartaal van het boekjaar van de software maker voor meer winst op een hogere omzet. Industrieel conglomeraat 3M tornde aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen en zakte ruim 4,1 procent.

Ford

Ook autobouwer Ford (min 6,6 procent sneed in zijn verwachtingen dit jaar, onder meer door tegenvallende verkopen in China. eBay speelde 9,1 procent kwijt. De internethandelaar, moeder van het Nederlandse marktplaats, geeft zichzelf drie jaar de tijd om de winstmarges bij de onderneming te verbeteren.

Bij American Airlines en Southwest Airlines zorgde de kwestie rond de Boeing 737 MAX-toestellen, die om veiligheidsredenen aan de grond worden gehouden, voor de nodige extra kosten. De luchtvaartmaatschappijen wisten evengoed recordresultaten te boeken en wonnen tot bijna 6 procent.

De euro was 1,1101 dollar waard, tegen 1,1095 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 56,23 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs, tot 61,60 dollar per vat.