'Grote aandeelhouders morren bij Commerzbank'

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse Commerzbank heeft het naar verluidt aan de stok met twee grote aandeelhouders. Cerberus Capital Management en andere partij vinden dat de onlangs aangekondigde kostenbesparingen bij het financiële concern niet ver genoeg gaan, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De winstgevendheid van Commerzbank is minder dan de helft van wat het zou moeten zijn en de geplande verkoop van de Poolse dochteronderneming mBank zou een vergissing zijn, aldus een van de partijen. De andere aandeelhouder heeft de plannen van de bank zelfs een ramp genoemd. Cerberus, goed voor een belang van circa 5 procent in Commerzbank, weigerde commentaar te geven.

Commerzbank kwam in september met zijn nieuwe financiële doelstellingen. Dat plan kon veel analisten toen al niet overtuigen omdat het geen wezenlijke verbeteringen biedt wat betreft de winst of het dividend. De bank ziet zich gedwongen in de kosten te snijden, na zwakke resultaten tegen een achtergrond van de afzwakkende Duitse economie en lage rentes. Een beoogde fusie met Deutsche Bank liep eerder dit jaar spaak.