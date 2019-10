ING sluit extra vestigingen in België

quote: ramp 2017 schreef op 24 okt 2019 om 20:08:

Wat een ramp . Als je bij ing aan de ballie komt uur wacht tijd is geen uitzondering . Das echt geeb service meer . Veel te weinig personeel .. en dan worden ze nog door de overbelasting weinig klant vriendelijk

Wat een ramp . Als je bij ing aan de ballie komt uur wacht tijd is geen uitzondering . Das echt geeb service meer . Veel te weinig personeel .. en dan worden ze nog door de overbelasting weinig klant vriendelijk

Als je aan de balie komt zonder afspraak.Je kan ook bij ING een afspraak maken neem ik aan.Zit zelf bij de ABN, als ik al een keer iets moet regelen waarvoor papierwerk nodig is dan gaat dat gewoon op afspraak.De rest is simpel online te regelen en opnemen en storten gaat via de automaat.