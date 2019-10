Premier Johnson wil verkiezingen in december

Op een eiland ben je tot er elkaar veroordeeld dat schept een band van in schikken,amenhorig , eensgezind etc.Het ging bijna in de goede richting boris staat op winst en prompt no no niet zo grote uitslagen als in de eerste stemmingen bij May. maar wel genoeg om het weer af te blazen.En wat volgt zijn nieuwe capriolen.Ze zijn overal mee bezig behalve brexit regelen.Als het besluit er is we gaan het doen met deze deal,schieten ze in de stress we krijgen het niet gereed. Eigenlijk had alles al lang gereed moeten zijn als je op vakantie gaat bereid je dat voor,niet op de laatste dag alles regelen.