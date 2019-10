Premier Johnson wil verkiezingen in december

Gepubliceerd op | Views: 1.118

LONDEN (AFN) - De Britse regering gaat het Lagerhuis maandag weer vragen om vervroegde verkiezingen. Premier Boris Johnson wil dat die op 12 december worden gehouden, berichten Britse media. Hij roept de oppositie op "de moed op te brengen" om de kiezers aan het woord te laten.

Johnson heeft al twee keer om vervroegde verkiezingen gevraagd. Toen lag de oppositie dwars. Die wil eerst garanties dat een brexit zonder deal van tafel is. Johnson heeft steun van de oppositie nodig, omdat twee derde van de parlementariërs moet instemmen met vervroegde verkiezingen. De Conservatieve Partij van de premier heeft geen meerderheid in het Lagerhuis.

De premier hoopte eerder nog dat hij zijn brexitdeal met de EU voor 31 oktober goedgekeurd kon krijgen. Dat lijkt inmiddels onmogelijk. Parlementariërs gaven deze week weliswaar voorlopige goedkeuring aan zijn brexitwetgeving, maar stemden vervolgens tegen het voorstel van de regering om de verdere behandeling van die 'withdrawal agreement bill' snel af te ronden.

Blij

Johnson zei op televisie blij te zijn met de uitkomst van de eerste stemming over de brexitwetgeving, maar hij vindt ook dat het parlement op de rem trapt. "Als ze echt meer tijd willen om deze uitstekende deal te bestuderen, dan kunnen ze die krijgen. Maar dan moeten ze wel instemmen met een landelijke verkiezing op 12 december."

Johnson stelde dat het Lagerhuis zich in de aanloop naar verkiezingen weer over zijn brexitdeal zou mogen buigen. "We geven ze alle tijd die ze willen tot het parlement wordt ontbonden."

De huidige brexitdeadline is 31 oktober. De premier moest eerder met tegenzin om uitstel van de brexitdeadline vragen. Daar had het parlement hem toe gedwongen. De andere EU-lidstaten moeten daar nog wel mee instemmen.