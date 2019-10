'HSBC overweegt nieuwe ontslagronde'

Gepubliceerd op | Views: 367

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse financiële concern HSBC staat op het punt om honderden ontslagen aan te kondigen bij zijn onderdelen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Turkije. De banen verdwijnen al volgende maand, vertelden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De ontslagronde vormt onderdeel van een al bestaand kostenbesparingsprogramma.

In de regio's waar de ontslagen vallen, werkt zo'n 4 procent van het gehele personeel van de Britse bank, oftewel 9600 mensen met een vast contract. Noel Quinn, die sinds augustus op tijdelijke basis de toppositie vervult, kondigde sinds zijn aantreden al meerdere ingrepen aan. Hij wil dat HSBC zijn winkel voor aandelenhandel in een paar ontwikkelde markten sluit en zijn Franse retailbank van de hand doet. Dat zou duizenden banen van de loonlijst halen, was al bekend.