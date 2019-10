Beurzen verwerken laatste rentebesluit Draghi

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Mario Draghi, rente

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten een hoop bedrijfsresultaten. Ook reageerde de markt op het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) onder ECB-president Mario Draghi. Daarbij viel op dat de Italiaan afscheid nam met een nogal sombere kijk op de economie van de eurozone.

De AEX-index in Amsterdam sloot 1,1 procent hoger op 582,37 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 864,39 punten. Parijs en Frankfurt wonnen elk zo'n 0,6 procent. Londen kreeg er 1 procent bij en de beurs in Istanbul steeg 0,6 procent, na het intrekken van de Amerikaanse sancties tegen Turkije.

Draghi sprak in een toelichting van een "zwakker groeimomentum" en dat drukt volgens hem op de inflatie. Naar verwachting blijft het ruime monetaire beleid van de ECB dus nog een tijd gehandhaafd. Draghi maakte verder een pas op de plaats, nadat hij in september een groot pakket aan stimuleringsmaatregelen had aangekondigd. De rentetarieven werden ongemoeid gelaten.