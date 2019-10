'ECB volgt nauwlettend bijeffecten lage rente'

FRANKFURT (AFN) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de storende bijeffecten van de huidige zeer lage rentes scherp in de gaten. Dat zei vertrekkend preses van de centrale bank Mario Draghi in zijn laatste persconferentie. Hij voegde daaraan toe dat de ervaringen met negatieve rentes in de eurozone tot nu toe "erg positief" zijn. (ERG POSITIEF) MOET NIET GEKKER WORDEN. Hij wees daarbij vooral op de aanzwengeling van de economische activiteit.



De bijeffecten van negatieve rente verschillen volgens Draghi sterk voor uiteenlopende financiële spelers als pensioenfondsen, banken en verzekeraars EN PARTICULIERE SPAARDERS. De in september geïntroduceerde maatregelen om de pijn voor banken te verzachten, zouden een voorbeeld zijn hoe de ECB bereid is storende bijeffecten tegen te gaan.