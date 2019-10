Air France-KLM vergroot wintercapaciteit

Gepubliceerd op | Views: 425 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (ANP) - Air France-KLM vergroot de capaciteit in het komende winterseizoen met 2,5 procent ten opzichte van de winter vorig jaar. Dat maakte de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie bekend.

De grootste groei doet zich voor bij de langeafstandsvluchten. Hier is sprake van 4 procent meer capaciteit. Bij de korte en middellange vluchten zal sprake zijn van 2 procent minder stoeltjes. Prijsvechter Transavia brengt zijn capaciteit met 1,9 procent terug.

In totaal komen er 32 nieuwe vliegroutes voor Air France-KLM bij. Zo zal KLM onder meer vanaf Schiphol vliegen op Boston en Las Vegas in de Verenigde Staten. Ook neemt KLM een extra route naar Costa Rica en India op in het vluchtschema.

Transavia krijgt 17 extra routes. Vanaf Schiphol zal de prijsvechter daarbij gaan vliegen op Amman in Jordanië en het IJslandse Reykjavik. Vanaf Rotterdam biedt Transavia straks ook vluchten naar Tanger in Marokko aan. Het winterschema geldt vanaf 27 oktober tot 28 maart.