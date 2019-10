Cijfertsunami overspoelt Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1

NEW YORK (AFN) - Beleggers op Wall Street reageren donderdag op een grote stroom bedrijfsresultaten. Dit alles zal naar verwachting exact 90 jaar na Zwarte Donderdag resulteren in een hogere opening op de aandelenbeurzen in New York. Onder meer automakers Tesla en Ford, industrieel conglomeraat 3M, techbedrijven Twitter en Microsoft en luchtvaartondernemingen American Airlines en Southwest openden de boeken. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) ging als verwacht gepaard met weinig vuurwerk.

Tesla lijkt voor een flinke koerswinst te staan. De maker van elektrische auto's verraste met een kwartaalwinst en gaf aan dat het veel vertrouwen heeft in het leveren van meer dan 360.000 wagens dit jaar. Ford sneed juist in zijn verwachtingen dit jaar, onder meer door tegenvallende verkopen in China.

Bij American Airlines en Southwest Airlines zorgde de kwestie rond de Boeing 737 MAX-toestellen, die om veiligheidsredenen aan de grond worden gehouden, voor de nodige extra kosten. Beide ondernemingen wisten evengoed recordresultaten te boeken. Wel tornde American Airlines aan zijn verwachtingen.

Gedaalde advertentie-kosten

Twitter kampte net als sectorgenoten als Facebook en Snap met gedaalde advertentie-inkomsten. Daarbij had Twitter ook nog eens te maken met een datalek. Kenners bestempelden de resultaten van Twitter teleurstellend.

Microsoft blijft het goed doen met zijn clouddiensten. Dat zorgde in het eerste kwartaal van het boekjaar van de software maker voor meer winst op een hogere omzet. 3M tornde aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen. De onlangs afgeronde overname van zorgtechnologiebedrijf Acelity zet de winstverwachting van industrieel concern 3M onder druk. Ook de handelsspanningen tussen China en de VS vertroebelen de vooruitzichten.

eBay

Andere bedrijven die boeken opende waren onder meer internetmarktplaats eBay, mediaconglomeraat Comcast, defensiespecialist Northrop Grumman en plastic- en siliconenmaker Dow.

Verder reageren beleggers op de wekelijke uitkeringsaanvragen en de orders van duurzame goederen. Na de openingsbel volgen nog data over de woningverkopen en de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie.

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag met kleine winsten de handel uit. De leidende Dow-Jonesindex ging met een winst van 0,2 procent de handel uit op 26.833,95 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3004,52 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde 0,2 procent in de plus op 8119,79 punten.